Beşiktaş kanadını buldu! Yannick Bolasie...
Transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, kanat transferi için Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yı gündemine almıştı. Portekizli futbolcunun Olimpiakos'a gitmesinin ardından siyah-beyazlılar rotasını Ada'ya çevirdi. Kartal'da gündeme gelen son isim ise Everton forması giyen Yannick Bolasie. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Sol kanada transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar ilk olarak eski Galatasaraylı Bruma'ya teklif götürdü. Portekizli futbolcu ile görüşen yöneticilere Bruma "Olympiakos ile anlaştım. Yunanistan'a gidip imza atacağım" cevabını verince, siyah-beyazlılar bunun üzerine rotasını yeniden Everton forması giyen Yannick Bolasie'ye çevirdiği öğrenildi. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu için teknik patron Sergen Yalçın'ın da olumlu yanıt verdiği belirtildi.
Kulüp kariyeri boyunca 377 maçta forma giyen Bolasie, 40 gol atarken, 55 de asist yaptı ve toplamda 95 gole direkt katkı sağladı.
1.85 boyundaki Demokratik Kongolu oyuncu, sol kanat bölgesinin yanı sıra santrfor olarak da forma giyebiliyor. (Fotomaç)
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