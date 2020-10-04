Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier: Burada olmak çılgınlık!
Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, açıklamalarda bulundu. Fransız sağ bek, “Beşiktaş’ın ve taraftarının popülaritesini daha önceden biliyorum. İnşallah şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ın yeni transferi Fransız futbolcu Valentin Rosier, siyah-beyazlı takımda forma giymenin çılgınca bir duygu olduğunu söyledi. Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edilen 24 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rosier, "Burada olmak çılgınca bir şey. Böyle bir şehirde ve kulüpte oynamak benim için güzel bir duygu olacak" ifadelerini kullandı.
SAVAŞÇI VE HIZLIYIM
Siyah-beyazlı takımda iyi bir performans sergilemek istediğini aktaran Fransız oyuncu, "Savaşçı ve hızlı bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim. Oyunu tek yönüyle oynayan bir özelliğim yok. Hem savunmada hem de hücumda takım için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ın ve taraftarının popülaritesini daha önceden biliyorum. İnşallah şampiyon oluruz. Elimden geleni yapacağım. Taraftarların stada gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu. Rosier, son olarak Türkçe "İnşallah Beşiktaş şampiyon" ifadelerini kullandı.
93
Beşiktaş ile G.Birliği Süper Lig'de 93. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar 8 kez kazandı, 31 maç berabere bitti. Ligde Beşiktaş'ın 150 golüne, Başkent ekibi 63 golle karşılık verdi.
17 YABANCI OLDU
Kadrosunda 16 yabancı futbolcu bulunan ve bunlardan Mirin, Douglas ve Lens'i kadro dışı bırakan siyah beyazlılar, son olarak Rosier'i kiralayarak bu sayıyı 17'ye çıkardı. Yönetimi transferin son 3 gününde santrfor ve kanat oyuncusu almayı isterken mevcut yabancılardan 4 veya 5'i ile yollarını ayırmak zorunda. Aksi durumda oyuncuların sözleşmeleri dondurulacak.
ÇEBİ'DEN HOŞ GELDİN ZİYARETİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımının yeni transferi Valentin Rosier ile bir araya geldi. 24 yaşındaki futbolcu ile Nevzat Demir Tesisleri'nde buluşan Başkan Çebi'nin, Rosier'e "hoş geldin" dediği ve başarı dileğinde bulunduğu ifade edildi.
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