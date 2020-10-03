03 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kafilesi açıklandı! N'Koudou kadroda yok

Beşiktaş'ın G.Birliği maçı kafilesi açıklandı! Yıldız isim kadroda yok
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

'in 4. haftasında deplasmanına konuk olacak 'ın başkent kafilesinde yer alan isimler belli oldu. Kevin-N'Koudou sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı.

'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda 'ne konuk olacak 'ın kafilesi açıklandı. Kevin-N'Koudou sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı .İşte siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği maçı kadrosu:

BEŞİKTAŞ'TAN N'KOUDOU AÇIKLAMASI

Beşiktaş, N'Koudou'nun sakatlığıyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Futbol Takımımızın 1 Eylül 2020 tarihinde Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol biseps femoris adalesinde ikinci derece strain tespit edilerek tedavi edilen futbolcumuz Georges Nkoudou, takımımızın 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda aynı bölgeden ağrı hissetmesi nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verdi.

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