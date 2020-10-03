Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kafilesi açıklandı! N'Koudou kadroda yok
Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ın başkent kafilesinde yer alan isimler belli oldu. Siyah-beyazlılarda Georges Kevin-N'Koudou sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı.
Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'ın Ankara kafilesi açıklandı. Siyah-beyazlılarda Georges Kevin-N'Koudou sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı .İşte siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği maçı kadrosu:
BEŞİKTAŞ'TAN N'KOUDOU AÇIKLAMASI
Beşiktaş, N'Koudou'nun sakatlığıyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Futbol Takımımızın 1 Eylül 2020 tarihinde Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol biseps femoris adalesinde ikinci derece strain tespit edilerek tedavi edilen futbolcumuz Georges Nkoudou, takımımızın 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda aynı bölgeden ağrı hissetmesi nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verdi.
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