02 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Erdal Torunoğulları: Transferler Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yapıldı

Transferler hocamızın isteği doğrultusunda yapıldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, yapılan tüm transferlerden 'ın bilgisi olduğunu söyledi.

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, yapılan tüm transferlerden 'ın bilgisi olduğunu söyledi. Torunoğulları, "Transferlerin hepsi hocamızın istediği doğrultusunda yapıldı. Biz sadece bunun ekonomik kısmına karıştık. Başkanımızın onayını aldıktan sonra işin ekonomisini yönlendirmeye çalıştık" dedi.
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