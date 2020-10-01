Beşiktaş'ta Atiba takımla çalışmalara başladı
Süper Lig'in 4. haftasında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Atiba sevinci yaşanıyor. Kanadalı oyuncu, yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan çalışma 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
ATIBA MÜJDESİ
Bu arada sakatlığı nedeniyle Rio Ave ve Konyaspor maçlarında forma giyemeyen tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson'dan iyi haber geldi. Kanadalı futbolcu, idmanda takımla çalıştı. Atiba, görev verilmesi halinde Gençlerbirliği maçında forma giyebilecek.
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