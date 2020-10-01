01 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Atiba takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş'a iyi haber! Takımla çalışmalara başladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

Süper Lig'in 4. haftasında Başkent temsilcisi ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Atiba sevinci yaşanıyor. Kanadalı oyuncu, yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından BJK 'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan çalışma 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

ATIBA MÜJDESİ

Bu arada sakatlığı nedeniyle Rio Ave ve maçlarında forma giyemeyen tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson'dan iyi haber geldi. Kanadalı futbolcu, idmanda takımla çalıştı. Atiba, görev verilmesi halinde Gençlerbirliği maçında forma giyebilecek.

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