Beşiktaş'ta N’Koudou’ya görüşme izni!

Sezonun daha 3. haftası olmasına rağmen 4 futbolcusunu kadro dışı bırakan Beşiktaş'ta bir flaş karar daha alındı ve N'Koudou'nun transfer görüşmesi yapmasına izin verildi.

Sezonun daha 3. haftası olmasına rağmen 4 futbolcusunu kadro dışı bırakan Beşiktaş'ta bir flaş karar daha alındı ve N'Koudou'nun transfer görüşmesi yapmasına izin verildi. 1.6 milyon euro maaş alan ve sakatlık nedeniyle düzenli oynayamayan N'Koudou'yu gözden çıkartan Kartal, Fransız futbolcuya transfer görüşmesi yapma izni verdi. Championship takımlarından QPR ile görüşmelere başlayan N'Koudou, 2 milyon euro (Bonservisinin %50'si Tottenham'da) bonservis getirmesi durumunda gidecek.

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