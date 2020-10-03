8 genç Kartal ‘kiralık’ gitti

Beşiktaş kulübü, alt yapısında forma giyen 8 futbolcuyu deneyim kazanması için başka takımlara kiraladı. İşte o isimler ve Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...

Beşiktaş kulübü, alt yapısında forma giyen 8 futbolcuyu deneyim kazanması için başka takımlara kiraladı. İşte siyah-beyazlıların kiralık verdiği o futbolcular: Oğuzhan Akgün (Altınordu), Kerem Kalafat (Giresunspor), Atamer Bilgin (Vanspor), Erdem Seçgin (İnegölspor), Ahmet Gülay (Alanyaspor), İlkay İşler (Bayrampaşa), Mertcan Açıkgöz (Eyüpspor) ve Alpagut Özeren (Edirnespor).

KAMPA GİRİYORLAR

Beşiktaş, G.Birliği hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde koşu ile başlayan antrenman gruplar halinde ayak tenisi maçlarıyla devam etti ve şut çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş, bugün saat 17.30'da yapacağı antrenmanla G.Birliği müsabakasının hazırlıkların tamamlayacak ve kampa girecek.

ERİKLİ İLE YOLA DEVAM

Erikli, 2020-2021 futbol sezonunda Beşiktaş'a su sponsoru oldu. Firma, imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla siyah-beyazlıların üst üste 3'üncü kez resmi su sponsoru olduğunu duyurdu. Anlaşma ile Erikli, siyah beyazlı takıma gönül verenlere özel gerçekleştirilecek pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde bulunma hakkına da sahip oldu.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Hentbolda EHF Avrupa Ligi'nin grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avrupa Hentbol Federasyonu ofisindeki kura çekiminde Beşiktaş Aygaz, C Grubu'nda Almanya'nın Magdeburg, Fransa'nın Montpellier, Hırvatistan'ın RK Nexe, İsveç'in Alingsas ve Rusya'nın HC CSKA takımlarıyla eşleşti.

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