02 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier İstanbul'a geldi! Valentin Rosier kimdir?

Kartal'ın yeni sağ beki imza için İstanbul'da!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

Son dakika haberi... 'ın kiralık transferi için Portekiz ekibi ile anlaşma sağladığı 'a geldi.

Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren , Valentin Rosier ile anlaşma sağlamıştı. Yıldız futbolcu siyah-beyazlı takıma imza atmak için 'a geldi.

VALENTIN ROSIER KİMDİR?

19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da doğan Valentin Rosier, futbola 2002 yılında FC Albiassain altyapısında başladı. Sağ bek, 2015 yılına kadar 5 ayrı altyapıda top koşturdu.

2015-2016 sezonunda Rodez AF altyapısından A takıma çıkarılan oyuncu, tam 1 sezon sonra dikkat çekici oyunu ile Fransa'nın Dijon takımına oldu. Dijon takımında 3 sezon top oynayan bek, 78 maça çıktı. 2019-2020 sezonunda 5 milyon Euro ve bir futbolcu karşılığında Sporting CP takımına transfer oldu. Ayrıca 5 sezonda 3 ayrı kulüpte forma terleten Valentin Rosier'in golü bulunmuyor.

Rosier ve Semedo İstanbul'da

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