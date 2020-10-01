Son dakika haberi... Beşiktaş'ın kiralık transferi için Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile anlaşma sağladığı Valentin Rosier İstanbul'a geldi.

Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Valentin Rosier ile anlaşma sağlamıştı. Yıldız futbolcu siyah-beyazlı takıma imza atmak için İstanbul'a geldi.

VALENTIN ROSIER KİMDİR?

19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da doğan Valentin Rosier, futbola 2002 yılında FC Albiassain altyapısında başladı. Sağ bek, 2015 yılına kadar 5 ayrı altyapıda top koşturdu.

2015-2016 sezonunda Rodez AF altyapısından A takıma çıkarılan oyuncu, tam 1 sezon sonra dikkat çekici oyunu ile Fransa'nın Dijon takımına transfer oldu. Dijon takımında 3 sezon top oynayan bek, 78 maça çıktı. 2019-2020 sezonunda 5 milyon Euro ve bir futbolcu karşılığında Sporting CP takımına transfer oldu. Ayrıca 5 sezonda 3 ayrı kulüpte forma terleten Valentin Rosier'in golü bulunmuyor.

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