01 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Valentin Rosier Kartal oluyor

Valentin Rosier Kartal oluyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

Siyah-beyazlılar, S. Lizbon’da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek için hem kulübü hem de futbolcuyla el sıkıştı. Valentin Rosier 1 senelik kiralanıyor

Beşiktaş uzun süredir üzerinde çalıştığı sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. 'ün gidişi sonrası bu bölgede büyük bir sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, ile Valentin Rosier'in 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşma sağladı. , Rosier'ı da 1 milyon euro maaşla imzaya ikna etmeyi başardı. Rosier'in ufak detayların da çözülmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

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ALMA OPSİYONU OLACAK

Bir seneliğine kiralanan Fransız sağ bek için sözleşmeye satın alma opsiyonu da ekleneceği belirtildi. Rosier'in Beşiktaş scout ekibinin tavsiyesi olduğu ve teknik heyetin de Fransız oyuncunun transferinin onayladığı öğrenildi. Rodez, Dijon ve Sporting Lizbon formalarını giyen Rosier, 7 kez Fransa 'nda görev yaptı. Fransa'da Rodez altyapısında yetişen 1,75'lik futbolcunun hafta sonuna kadar Türkiye'de olması bekleniyor.

Kara Kartal'ın yeni sağ beki Valentin Rosier, geçen sezon 17 resmi müsabakada forma giydi. 24 yaşındaki Fransız yıldız, bu maçlarda gol atamadı, asist de yapamadı. Ligde oynanan son 10 maçın 9'unda müsabaka kadrosunda yer bulamayan Valentin Rosier'in toplamda 76 resmi müsabakada 7 asisti bulunuyor.

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