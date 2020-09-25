25 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan TFF'ye Vincent Aboubakar için lisans başvurusu!

Beşiktaş'tan TFF'ye Aboubakar başvurusu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 Giriş Tarihi: 25.09.2020

Forvet arayışlarını sürdüren , eski futbolcusu 'ı renklerine katmıştı. Siyah-beyazlılar Kamerunlu golcünün lisansını çıkaracak ve deplasmanına götürecek.

Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın boşluğunu eski yıldızı ile dolduran 'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, her konuda anlaşma sağladığı ancak transferini henüz resmi olarak açıklamadığı Vincent Aboubakar için TFF'ye lisans başvurusunda bulundu.

Kamerunlu golcü, böylece Beşiktaş'ın ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın lisansı çıkıyor

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