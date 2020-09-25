Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı renklerine katmıştı. Siyah-beyazlılar Kamerunlu golcünün lisansını çıkaracak ve Konyaspor deplasmanına götürecek.

Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın boşluğunu eski yıldızı Vincent Aboubakar ile dolduran Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, her konuda anlaşma sağladığı ancak transferini henüz resmi olarak açıklamadığı Vincent Aboubakar için TFF'ye lisans başvurusunda bulundu.

Kamerunlu golcü, böylece Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.

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