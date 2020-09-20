Ajdin Hasic: Daha iyi çalışıp daha iyi olmamız gerek
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic, Antalyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Hasic, "Beraberlik için çok üzgünüm. Elinize geçen fırsatları gole çeviremezseniz böyle sonuçlar alırsınız. Daha iyi çalışıp daha iyi olmamız gerek." dedi.
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 68. dakikada yerini Jeremain Lens'e bırakan Beşiktaş'ın Boşnak futbolcusu Ajdin Hasic, karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.
Berabere kaldıkları için üzgün olduğunu belirten Hasic, "Antalyaspor karşısında galibiyeti kaçırdık. Elinize geçen fırsatları gole çeviremezseniz böyle sonuçlar alırsınız. Daha iyi çalışıp daha iyi olmamız gerekir. Elimden geleni yaptığım sürece hocam bana şans verecektir. Bana gösterilen şansı iyi değerlendireceğim." dedi.
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