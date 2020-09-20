20 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Ajdin Hasic: Daha iyi çalışıp daha iyi olmamız gerek

Daha iyi çalışıp daha iyi olmamız gerek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

'ın genç futbolcusu , maçının ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Hasic, "Beraberlik için çok üzgünüm. Elinize geçen fırsatları gole çeviremezseniz böyle sonuçlar alırsınız. Daha iyi çalışıp daha iyi olmamız gerek." dedi.

'in 2. haftasında , 'ta ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 68. dakikada yerini 'e bırakan Beşiktaş'ın Boşnak futbolcusu , karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Berabere kaldıkları için üzgün olduğunu belirten Hasic, "Antalyaspor karşısında galibiyeti kaçırdık. Elinize geçen fırsatları gole çeviremezseniz böyle sonuçlar alırsınız. Daha iyi çalışıp daha iyi olmamız gerekir. Elimden geleni yaptığım sürece hocam bana şans verecektir. Bana gösterilen şansı iyi değerlendireceğim." dedi.

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