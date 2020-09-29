29 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş Josef de Souza'nın lisansını çıkardı

Beşiktaş'a Josef müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

Son dakika haberi... , geçtiğimiz günlerde resmi sözleşme imzaladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu de Souza'nın lisansını çıkardı.

'ta de Souza'nın lisans problemi çözüldü. Siyah-beyazlılar, FIFA'ya yaptığı geçici lisans başvurusunun ardından 31 yaşındaki oyuncunun lisansını TFF'ye bildirdi.


Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisansı çıkartıldı

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