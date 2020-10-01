01 Ekim 2020, Perşembe
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Umut Nayir Hajduk Split'le prensipte anlaştı!
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Umut Nayir'i kadroda düşünmediklerini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde de A Spor'a bağlanan 27 yaşındaki oyuncunun menajeri Ergün Yücel, "Hajduk Split ile kiralama konusunda ciddi aşama kaydettik" demişti. Golcü oyuncu, Hırvat temsilcisiyle prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakılan Umut Nayir'in yeni adresi belli oldu.
27 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split'e 400 bin euro satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Umut'un yakın zamanda Hırvatistan'a giderek yeni takımıyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş'ta 30 maça çıkan Umut Nayir, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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