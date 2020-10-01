01 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Umut Nayir Hajduk Split'le prensipte anlaştı!

Menajeri ilk kez A Spor'a açıklamıştı! İşte Umut Nayir'in yeni takımı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

'ta teknik direktör , Umut Nayir'i kadroda düşünmediklerini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde de A Spor'a bağlanan 27 yaşındaki oyuncunun menajeri Ergün Yücel, " ile kiralama konusunda ciddi aşama kaydettik" demişti. Golcü oyuncu, Hırvat temsilcisiyle prensip anlaşmasına vardı.

'ta teknik direktör tarafından kadro dışı bırakılan Umut Nayir'in yeni adresi belli oldu.

27 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan Ligi ekiplerinden 'e 400 bin euro satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Umut'un yakın zamanda Hırvatistan'a giderek yeni takımıyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta 30 maça çıkan Umut Nayir, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Menajeri A Spor'a konuştu! haberin devamı

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