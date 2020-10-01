01 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Bruma bombası! Girişimler başladı

Beşiktaş'tan G.Saraylıları kızdıracak transfer! Terim'in gözdesiydi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

Son dakika haberi... çalışmalarını sürdüren , bir dönem ülkemizde forması da giyen ve kariyerinni 'de sürdürem 'yı kiralamak için girişimlerine başladı.

çalışmalarını sürdüren 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalan kanat takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlılar, bir dönem ülkemizde forması da giyen 'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Spor'un haberine göre, Kara Kartal'ın kariyerini 'de sürdüren Portekizli yıldızı kiralamak için girişimlere başladığı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcunun adı, eski takımı Galatasaray ile de anılıyordu.

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