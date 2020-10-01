Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Bruma bombası! Girişimler başladı

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen ve kariyerinni PSV'de sürdürem Bruma'yı kiralamak için girişimlerine başladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalan kanat takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlılar, bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Bruma'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre, Kara Kartal'ın kariyerini PSV'de sürdüren Portekizli yıldızı kiralamak için girişimlere başladığı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcunun adı, eski takımı Galatasaray ile de anılıyordu.

DİĞER