21 Eylül 2020, Pazartesi
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Beşiktaş Vida transferi için Roma ile anlaştı
Beşiktaş'ta yüksek maaşı sebebiyle gönderilmek istenen Domagoj Vida için siyah-beyazlılar İtalyan takımı Roma ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş bir süredir göndermeye çalıştığı Vida için Roma ile prensipte anlaştı. Oyuncunun vergiler dahil toplam 9 milyon euro'yu bulan yükünden kurtulmaya çalışan siyah beyazlı yönetim, Roma'ya, "Siz Vida'yı ikna edin, biz bonservis parası istemiyoruz" dedi. Dört gündür İstanbul'da bulunan İtalyan yöneticiler bunun üzerine Vida ile masaya oturdu. Beşiktaş'tan yılda 3 milyon euro alan Vida, daha düşük bir rakamı kesinlikle kabul etmeyeceğini bildirdi.
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