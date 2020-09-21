21 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Vida transferi için Roma ile anlaştı

Kartal Roma ile anlaştı Onu ikna edin yeter
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.09.2020

'ta yüksek maaşı sebebiyle gönderilmek istenen Domagoj Vida için siyah-beyazlılar İtalyan takımı ile anlaşmaya vardı.

bir süredir göndermeye çalıştığı Vida için ile prensipte anlaştı. Oyuncunun vergiler dahil toplam 9 milyon euro'yu bulan yükünden kurtulmaya çalışan siyah beyazlı yönetim, Roma'ya, "Siz Vida'yı ikna edin, biz bonservis parası istemiyoruz" dedi. Dört gündür 'da bulunan İtalyan yöneticiler bunun üzerine Vida ile masaya oturdu. Beşiktaş'tan yılda 3 milyon euro alan Vida, daha düşük bir rakamı kesinlikle kabul etmeyeceğini bildirdi.
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