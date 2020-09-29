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Umut Nayir'in menajeri Ergün Yücel: Hajduk Split'le ciddi aşama kaydettik

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Umut Nayir'i kadroda düşünmediklerini açıklamıştı. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri Ergün Yücel, futbolcusunun transferiyle ilgili son gelişmeleri A Spor'a anlattı. Yücel, "Hajduk Split ile kiralama konusunda ciddi aşama kaydettik" derken siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
29.09.2020
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