Josef de Souza ilk kez 11’de!

Lisansı çıkan sambacı, Gençlerbirliği maçında başlama düdüğüyle birlikte sahada yer alacak.

Beşitkaş teknik heyetinde Josef de Souza sevinci yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun lisansını çıkarmak için büyük uğraşlar veren siyah-beyazlılar, önceki gün mutlu sona ulaştı. TFF'ye yapılan lisans başvurusu kabul edilen Josef de Souza'nın hafta sonundaki G.Birliği maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu hafta Konyaspor maçı kadrosunda önemli değişiklikleri gitmesi beklenirken, özellikle orta sahada topa hakim olacak bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

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