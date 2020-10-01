01 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Josef de Souza ilk kez 11’de!

Josef de Souza ilk kez 11’de!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.10.2020

Lisansı çıkan sambacı, maçında başlama düdüğüyle birlikte sahada yer alacak.

Beşitkaş teknik heyetinde Josef de Souza sevinci yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun lisansını çıkarmak için büyük uğraşlar veren siyah-beyazlılar, önceki gün mutlu sona ulaştı. TFF'ye yapılan lisans başvurusu kabul edilen Josef de Souza'nın hafta sonundaki G.Birliği maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör 'ın bu hafta Konyaspor maçı kadrosunda önemli değişiklikleri gitmesi beklenirken, özellikle orta sahada topa hakim olacak bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Bastos geliyor Vida gitmiyor! Bastos geliyor Vida gitmiyor!
Lens büyük dert açacak Lens büyük dert açacak
Transferde mutlu son! İstanbul'a geliş tarihi... Transferde mutlu son! İstanbul'a geliş tarihi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör