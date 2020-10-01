Bastos geliyor Vida gitmiyor!
İtalyan basını, Lazio’nun 29 yaşındaki stoperi Bastos’un Beşiktaş ile anlaştığını duyurdu. Angolalı yıldız satın alma opsiyonlu kiralanacak. Kartal'da yıllık 3.4 milyon euro kazandığı için gönderilmek istenen Hırvat yıldız, "Maaşımı verirseniz giderim, yoksa mutluyum" dedi.
Beşiktaş'a yeni bir stoper daha geliyor. Victor Ruiz'in ayrılığının ardından Welinton'u savunmaya dahil eden siyah beyazlılar, Brezilyalı savunmacıdan istediği verimi alamamıştı. Bunun ardından çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Bastos'u aldığı kaydedilirken, İtalyan basını önemli bir gelişmeye imza attı. Corriere dello Sport'a göre Lazio'da forma giyen Bastos için şu anda Beşiktaş ile Porto'nun görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken; Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin, Bastos adına görüşmelerini sürdürdüğü ve siyahbeyazlıların bir adım önde olduğu belirtildi. Beşiktaş, Bastos için Lazio'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarken, Angolalı oyuncunun da Türkiye'ye gelmeyi kabul ettiği iddia edildi.
4 YILDRZ LAZIO'DA OYNUYOR
Kariyerine ülkesinin takımlarından Luanda'da başlayan Bartolomeu Jacinto Quissanga ya da bilinen adıyla Bastos, 2013'te Rostov takımına transfer oldu. 2016'da İtalyan temsilcisi Lazio'nun kadrosuna kattığı 29 yaşındaki defans oyuncusu için 5 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Tecrübeli ismin güncel piyasa değerinin 2.7 milyon euro civarında.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın durumu tam bir yılan hikayesine dönmüş durumda. Yönetimin uzun süredir yollarını ayırmayı düşündüğü ancak bir türlü başaramadığı Vida siyah-beyazlıları bir kez daha şoke etti. Senelik 3.4 milyon euro kazanan Vida'ya transfer görüşmeleri yapması için izin veren yönetimin, Hırvat futbolcunun tavrı sonrasında adeta eli kolu bağlandı. Beşiktaş'tan ayrılmak ,çin toplam 3.4 milyon euroya denk gelen maaşının yanı sıra içeride biriken alacaklarının da tamamını da isteyen Vida, "Maaşımı verin gideyim" dedi. Aldığı tekliflerin hiçbirinin 3.4 milyon euro seviyesine ulaşmamasından dolayı gideceği olası takımlarda da maaşının kalan kısmının Beşiktaş tarafından tamamlanmasını talep eden Vida; "Ailemle beraber İstanbul'da mutluyum ve Beşiktaş ile olan sözleşmeme sadık kalacağım" diyerek gitmeyeceğini ifade etti.
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