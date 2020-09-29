Iago Herrerin'den transfer itirafı! "Beşiktaş benimle ilgileniyor"
Yaz transfer döneminde adı sık sık Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan İspanyol kaleci Iago Herrerin, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki eldiven, Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray ile görüştüğünü söylerken, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini belirtti. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
İspanya La Liga ekibi Athletic Bilbao'da forma giyen Iago Herrerin, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini açıkladı.
Radyospor'a konuşan İspanyol file bekçisi, transferiyle ilgili şunları söyledi:
"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK HARİKA OLUR"
"Athletic ile sözleşmem 1 yıl daha sözleşmem var; ama teklifler alıyorum. Kulüple konuşup, sözleşmemi feshedip, serbest çıkma ihtimalim var. Beşiktaş benimle ilgileniyor; şu ana kadar teklif sunmadılar, ama temsilcimle temasları olduğunu biliyorum. Somut bir teklif gelmesi durumunda bunu değerlendireceğim.
Başka teklifler de var ve transfer önümüzdeki hafta kapanıyor. Dolayısıyla somut teklifler üzerine konuşmak daha doğru; ama elbette ki Beşiktaş'ta oynamak benim için harika olur; çünkü kulüp ve İstanbul hakkında çok olumlu şeyler duydum. Fabricio Ramirez ile konuştum; bana Beşiktaş ve İstanbul hakkında çok güzel şeyler anlattı. Açıkçası etkilendim. Bakalım, göreceğiz. Teklif geldiğinde bunu değerlendireceğiz."
"GALATASARAY VE HATAY'LA DA GÖRÜŞTÜK"
Muslera sakatlandıktan sonra kaleci arayan Galatasaray'lşa da görüştüğünü açıklayan 32 yaşındaki kaleci sözlerini şöyle noktaladı:
"Muslera'nın sakatlığından sonra Galatasaray ile görüştük, Muslera'nın yaşadığı talihsizlik nedeniyle kaleciye ihtiyaçları vardı; ama maalesef görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmadı. Hatayspor, hem temsilcime hem de Athletic Bilbao'ya teklifte bulundu. Ama dönemde çok teklif aldığımız için bazılarını elemek zorunda kaldık.
Türk futbolu hakkındaki gelişmeleri izliyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi büyük kulüpler çok önemli taraftar gruplarına sahip. Beşiktaş'la ilgili epey bilgiye sahip oldum. Umarım gelişmeler olumlu olur. Elbette ki Türkiye'de futbol oynamayı arzu ediyorum."
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