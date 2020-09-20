20 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Domagoj Vida'ya Roma talip! Sunulan teklif...

Vida'ya Çizme ekibi talip! Sunulan teklif...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.09.2020

Serie A ekiplerinden Roma, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya talip oldu. Çizme temsilcisi, tecrübeli oyuncuya yıllığı 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Serie A ekiplerinden Roma, Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü Domagoj Vida'yı transfer etmek harekete geçti. Roma, tecrübeli oyuncu için 3 milyon euro artı bonuslar olmak üzere 3 senelik bir sözleşme önerdi. Kontrat süresini Vida'nın tercihine bırakan İtalyanlar, Hırvat yıldızın kararını bekliyor. Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vida'nın ise, Türkiye'den ayrıldıktan sonra yüklü bir kazanç için Arap yarım adasını tercih edebileceği belirtiliyor. Ekonomik şartların oluşması durumunda ise Roma'ya "Evet" deme ihtimali de var.

Beşiktaş Antalya'yla yenişemedi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Antalya'yla yenişemedi Beşiktaş Antalya'yla yenişemedi
Beşiktaş'tan 'taç' tepkisi! Beşiktaş'tan 'taç' tepkisi!
Yalçın'dan özel istek: Kalinic transferini bitirin Yalçın'dan özel istek: Kalinic transferini bitirin
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör