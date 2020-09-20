Domagoj Vida'ya Roma talip! Sunulan teklif...
Serie A ekiplerinden Roma, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya talip oldu. Çizme temsilcisi, tecrübeli oyuncuya yıllığı 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti.
Serie A ekiplerinden Roma, Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü Domagoj Vida'yı transfer etmek harekete geçti. Roma, tecrübeli oyuncu için 3 milyon euro artı bonuslar olmak üzere 3 senelik bir sözleşme önerdi. Kontrat süresini Vida'nın tercihine bırakan İtalyanlar, Hırvat yıldızın kararını bekliyor. Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vida'nın ise, Türkiye'den ayrıldıktan sonra yüklü bir kazanç için Arap yarım adasını tercih edebileceği belirtiliyor. Ekonomik şartların oluşması durumunda ise Roma'ya "Evet" deme ihtimali de var.
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