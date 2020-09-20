20 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın: Kalinic transferini bitirin

Yalçın'dan özel istek: Kalinic transferini bitirin
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

’ın forvet transferinde ilk sırada yer alan Nikola Kalinic’in son kararını en geç yarına kadar yönetime bildirmesi bekleniyor. Hırvat yıldızdan olumsuz yanıt gelirse ile görüşülecek.

Nikola Kalinic'i bekliyor... Siyah-Beyazlılar'ın golcü transferinde ilk sırada yer alan ve yönetimin daha önce görüşme yaptığı Hırvat futbolcunun kararını yarın bildirmesi bekleniyor. Kalinic'in teklifi kabul etmesi halinde , ile masaya oturacak.

ATLETICO GÖZDEN ÇIKARDI

Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Nikolo Kalinic'i bedelsiz bırakabileceği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetim Kalinic'ten olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise ile görüşülecek.

YALÇIN'DAN ÖZEL İSTEK

Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da yönetimden forvet transferinin bir an önce bitirilmesini istediği öğrenildi. Yalçın'ın "Forvet transferini bir an önce bitirelim" dediği belirtildi. (Takvim)

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