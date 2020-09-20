Sergen Yalçın: Kalinic transferini bitirin
Beşiktaş’ın forvet transferinde ilk sırada yer alan Nikola Kalinic’in son kararını en geç yarına kadar yönetime bildirmesi bekleniyor. Hırvat yıldızdan olumsuz yanıt gelirse Kasımpaşalı Koita ile görüşülecek.
Beşiktaş Nikola Kalinic'i bekliyor... Siyah-Beyazlılar'ın golcü transferinde ilk sırada yer alan ve yönetimin daha önce görüşme yaptığı Hırvat futbolcunun kararını yarın bildirmesi bekleniyor. Kalinic'in teklifi kabul etmesi halinde Kartal, Atletico Madrid ile masaya oturacak.
ATLETICO GÖZDEN ÇIKARDI
Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Nikolo Kalinic'i bedelsiz bırakabileceği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetim Kalinic'ten olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise Kasımpaşalı Koita ile görüşülecek.
YALÇIN'DAN ÖZEL İSTEK
Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da yönetimden forvet transferinin bir an önce bitirilmesini istediği öğrenildi. Yalçın'ın "Forvet transferini bir an önce bitirelim" dediği belirtildi. (Takvim)
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