Beşiktaş'ta Josef de Souza krizi! Al Ahli...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde resmi sözleşme imzaladığı Josef de Souza ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcunun eski takımı Al Ahli, sözleşmenin haksız feshedildiğini öne sürerek oyuncuyu geri çağırdı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş'ın bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve geçtiğimiz günlerde 2 yıllık sözleşme imzaladığı Josef de Souza ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

NTV Spor'un haberine göre; tecrübeli orta saha oyuncusunun eski takımı Al Ahli, futbolcuyu geri çağırdı. Arap kulübü, 31 yaşındaki oyuncunun sözleşme fesihinin haksız olduğunu iddia ediyor.

BEŞİKTAŞ GEÇİCİ LİSANS İÇİN FIFA'YA BAŞVURDU

Josef, 6 aydır maaşını alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı feshetmiş ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Brezilyalı futbolcunun lisansını henüz çıkaramayan siyah-beyazlı kulüp, geçici lisans için FIFA'ya başvurdu.

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.

DİĞER