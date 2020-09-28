28 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Josef de Souza krizi! Al Ahli...

Beşiktaş'ta Josef krizi! Al Ahli...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 28.09.2020

'ın geçtiğimiz günlerde resmi sözleşme imzaladığı Josef de Souza ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcunun eski takımı , sözleşmenin haksız feshedildiğini öne sürerek oyuncuyu geri çağırdı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

'ın bir dönem ülkemizde forması da giyen ve geçtiğimiz günlerde 2 yıllık sözleşme imzaladığı Josef de Souza ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

NTV Spor'un haberine göre; tecrübeli orta saha oyuncusunun eski takımı , futbolcuyu geri çağırdı. Arap kulübü, 31 yaşındaki oyuncunun sözleşme fesihinin haksız olduğunu iddia ediyor.

BEŞİKTAŞ GEÇİCİ LİSANS İÇİN FIFA'YA BAŞVURDU

Josef, 6 aydır maaşını alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı feshetmiş ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Brezilyalı futbolcunun lisansını henüz çıkaramayan siyah-beyazlı kulüp, geçici lisans için 'ya başvurdu.

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.

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