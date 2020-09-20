Beşiktaş'a N’Koudou piyangosu! 5 milyon Euro...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kevin N'Koudou için müzmin sakat açıklaması yapmıştı. Fransız futbolcuya Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın beklediği verimi vermeyen ve 'müzmin sakat' ifadesini kullandığı N'Koudou için Suudi Arabistan'dan 5 milyon euro'luk teklif geldi. Tottenham ile yapılan anlaşma gereği Beşiktaş'ın, N'Koudou'nun bonservisinden elde edeceği gelirin yarısını İngiliz kulübüne vermesi gerekiyor.

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