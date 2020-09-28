28 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Nikola Kalinic'ten vazgeçmiyor! İşte yeni teklif

Beşiktaş Kalinic'ten vazgeçmiyor! İşte yeni teklif
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 28.09.2020

'ın ardından bir santrfor takviyesi daha yapmayı amaçlayan 'ten vazgeçmiyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu golcüye 3 milyon euro'dan 2+1 yıllık yeni teklifini iletti.

'ın ardından bir santrfor takviyesi daha yapmayı amaçlayan , 'ten vazgeçmiyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu golcüye 3 milyon euro'dan 2+1 yıllık yeni teklifini iletti.
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