27 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kalinic için yeni teklifini yaptı

Kartal'ın Hırvat golcü ısrarı! Kalinic'e son teklif...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

'ta gündemden düşmeyen Kalinic, imza parası alamadığı için 3 milyon Euro isteyen 32 yaşındaki futbolcudan da 250 bin Euro indirim yapması istendi. Düğüm birkaç gün içerisinde çözülecek.

Aboubakar'dan sonra Nikola Kalinic'i de kadrosuna katıp forvet transferini bitirmeyi planlayan , Hırvat yıldızı ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. Taraflar bonuslarla birlikte ilk etapta 2.5 milyon Euro'ya anlaşırken, 32 yaşındaki futbolcu son anda imza parasıyla birlikte 3 milyon Euro talep etmişti. Bunun üzerine , imkânlarını zorlayarak golcü oyuncuya önerdiği rakama 250 bin Euro zam yaparak, 2 milyon 750 bin Euro'ya çıktı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Futbolcudan da istediği rakamdan 250 bin Euro indirim yapması istendi. Roma Kulübü'nün de ilgilendiği Kalinic'e kararını bir an önce vermesi gerektiği bildirildi. Beşiktaş, oyuncuyla anlaşması halinde taraflar arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Kalinic'in kulübü 'e ise cüzi bir bonservis bedeli ödenecek. Bu transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
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