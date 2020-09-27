Beşiktaş'ta Jeremain Lens'ten sonra o da gidiyor! Sergen Yalçın kararını verdi

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, son olarak eski forveti Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlı ekip takımda düşünmediği isimlerle yollarını ayırıp maliyeti düşürmek isterken, teknik direktör Sergen Yalçın, Jeremain Lens'ten sonra o ismi de kadrosunda istemiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri