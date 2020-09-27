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Beşiktaş'ta Jeremain Lens'ten sonra o da gidiyor! Sergen Yalçın kararını verdi

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, son olarak eski forveti Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlı ekip takımda düşünmediği isimlerle yollarını ayırıp maliyeti düşürmek isterken, teknik direktör Sergen Yalçın, Jeremain Lens'ten sonra o ismi de kadrosunda istemiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 27.09.2020 13:31
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Beşiktaş'ta Jeremain Lens'ten sonra o da gidiyor! Sergen Yalçın kararını verdi

Transferde yeni isimlerin takıma katılımıyla kadrosunu şekillendirmeye başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Jeremain Lens'i defterden sildi.

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Beşiktaş'ta Jeremain Lens'ten sonra o da gidiyor! Sergen Yalçın kararını verdi

Son olarak perşembe akşamı Rio Ave karşılaşmasında sabırları taşıran Hollandalı futbolcu, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi teknik heyet tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

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Beşiktaş'ta Jeremain Lens'ten sonra o da gidiyor! Sergen Yalçın kararını verdi

Milliyet'te yer alan habere göre ana kadroya son şeklini vererek takımda düşünmediği isimleri yönetime bildiren Sergen Yalçın, Lens'in yanı sıra Umut Nayir'in de kendisine talip olan kulüplere bonservisiyle birlikte gönderilmesini istedi.

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Beşiktaş'ta Jeremain Lens'ten sonra o da gidiyor! Sergen Yalçın kararını verdi

Forvet hattında Cyle Larin, Vincent Aboubakar ve Güven Yalçın'a forma verecek olan Yalçın'ın, yönetime sunduğu raporda, Lens'e yeteri kadar şans tanıdığını fakat Hollandalı oyuncunun ortaya koyduğu performansın, Beşiktaş için yeterli olmadığını bildirdiği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Jeremain Lens'ten sonra o da gidiyor! Sergen Yalçın kararını verdi

Teknik heyetin kadroda istemediği Lens ve Umut önümüzdeki dönemde takımdan ayrı sahada çalışacak.

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