27 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Roma Vida için teklifte bulundu

Vida'ya Serie A'dan dev talip
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

'ın stoperi Domagoj için basınından flaş bir iddia geldi. Tecrübeli futbolcu için Roma'nın resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

'tan ayrılmasına kesin gözüyle ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. basını bonservis bedeli ve yeni adresini duyurdu. Corriere dello Sport gazetesi, Roma'nın 31 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını ve transferin 7 milyon euro'ya bitebileceğini öne sürdü.
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