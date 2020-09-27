27 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş moral avında Yalçın hata istemiyor! İşte Sergen Yalçın'ın Konya maçı 11'i

Beşiktaş moral avında! Yalçın hata istemiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

Süper Lig'de geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik alan , 3. hafta karşılaşmasında 'a konuk olacak. Corona virüsü nedeniyle geçtiğimiz maçlarda takımının başında olamayan teknik direktör , pandemiyi atlattı ve siyah-beyazlıların başında yer alabilecek. Peki, Beşiktaş sahaya hangi ilk 11'le çıkacak? İşte Sergen Yalçın'ın Konyaspor mücadelesinde sahaya süreceği muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri

, Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda ile karşılaşacak. Sezona Trabzonspor derbi zaferi ile başlayan, geçen hafta Antalyaspor'a takılan, ardından da Avrupa Ligi elemesinde 'ye yenilen Kara , bugünkü mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılıp moral bulmak amacında. Konya BB Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

ATIBA, N'KOUDOU VE JOSEF YOK

Öte yandan siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Atiba, sağlık ekibinin tavsiyesiyle kadroya alınmezken, henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou ve lisansı çıkmayan Josef de takımda yer almadı.

ABOUBAKAR KADRODA, SERGEN YALÇIN KULÜBEDE

Yeni transfer Vincent Aboubakar teknik direktör tarafından kadroya dahil edildi. Lens ile Umut Nayir'i de liste dışı kaldı. Bu arada yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı için Trabzon, Antalyaspor ve Ave maçlarında takımın başında bulunamayan teknik direktör Sergen Yalçın, bugünkü karşılaşmada ise yedek kulübesinde yer alabilecek; bu sezon ilk kez kez kenarda olacak.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Adil, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Atakan, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Larin

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