Beşiktaş moral avında Yalçın hata istemiyor! İşte Sergen Yalçın'ın Konya maçı 11'i
Süper Lig'de geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 3. hafta karşılaşmasında Konyaspor'a konuk olacak. Corona virüsü nedeniyle geçtiğimiz maçlarda takımının başında olamayan teknik direktör Sergen Yalçın, pandemiyi atlattı ve siyah-beyazlıların başında yer alabilecek. Peki, Beşiktaş sahaya hangi ilk 11'le çıkacak? İşte Sergen Yalçın'ın Konyaspor mücadelesinde sahaya süreceği muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sezona Trabzonspor derbi zaferi ile başlayan, geçen hafta Antalyaspor'a takılan, ardından da Avrupa Ligi elemesinde Rio Ave'ye yenilen Kara Kartal, bugünkü mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılıp moral bulmak amacında. Konya BB Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
ATIBA, N'KOUDOU VE JOSEF YOK
Öte yandan siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Atiba, sağlık ekibinin tavsiyesiyle kadroya alınmezken, henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou ve lisansı çıkmayan Josef de takımda yer almadı.
ABOUBAKAR KADRODA, SERGEN YALÇIN KULÜBEDE
Yeni transfer Vincent Aboubakar teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya dahil edildi. Lens ile Umut Nayir'i de liste dışı kaldı. Bu arada yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı için Trabzon, Antalyaspor ve Ave maçlarında takımın başında bulunamayan teknik direktör Sergen Yalçın, bugünkü karşılaşmada ise yedek kulübesinde yer alabilecek; bu sezon ilk kez kez kenarda olacak.
KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Adil, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Cikalleshi
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Atakan, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Larin
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama