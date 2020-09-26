Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, sakatlığı nedeniyle Konya kafilesine dahil edilmedi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sağlık kurulu koordinatörü Tekin Kerem Ülkü kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan Atiba'nın ağrılarının devam etmesi nedeni ile yarınki karşılaşmanın kadrosuna alınmamasının teknik heyete tavsiye edildiğini bildirdi.

Ülkü, söz konusu tavsiyenin teknik heyet tarafından uygun görülmesi sonucunda Atiba'nın İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığını kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde de forma giyememişti.

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