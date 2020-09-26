26 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson Konyaspor maçında yok

Beşiktaş'ta Atiba şoku!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'in 3. haftasında deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta , sakatlığı nedeniyle Konya kafilesine dahil edilmedi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak maçında forma giyemeyecek.

Sağlık kurulu koordinatörü Tekin Kerem Ülkü kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan Atiba'nın ağrılarının devam etmesi nedeni ile yarınki karşılaşmanın kadrosuna alınmamasının teknik heyete tavsiye edildiğini bildirdi.

Ülkü, söz konusu tavsiyenin teknik heyet tarafından uygun görülmesi sonucunda Atiba'nın İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığını kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde de forma giyememişti.

Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! Yıldız isim kadroda yok haberin devamı

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