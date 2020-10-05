05 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Alpay Çelebi Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kiralık gitti
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Son dakika transfer haberi: Aytemiz  resmi sitesinden, 'ın genç stoperi Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Akdeniz ekibi, 21 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiraladığını duyurdu.

'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, 'tan genç stoper Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralık olarak kadromuza dahil etti.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ve transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Transferin son gününde Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralık olarak kadromuza dahil ettik. Alpay'ın 2 yıl boyunca burada çok güzel işlere imza atacağına ve daha sonra kulübünde de başarı olacağına inanıyoruz. Alpay zaten yetenekli ve kaliteli bir oyuncu olduğu için daha çok çalışarak gelişimini burada da sürdürecektir" dedi.

Alpay Çelebi ise, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bana güvenip buraya alan Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan aileme ve menajerim Cenk Melih Yazıcı'ya da bana olan güvenlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu güveni boşa çıkarmam. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Hiçbir zaman sahada mücadeleden kaçmayacağımı söylemek istiyorum. Hırslı bir yapım var. Bunu inşallah Alanyaspor'da ortaya çıkaracağım.

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