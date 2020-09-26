Beşiktaş iç açıcı gitmiyor!

Sezona Şampiyonlar Ligi'nden elenerek başlayan Beşiktaş, ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de havlu atmıştı. Siyah-beyazlılarda oynanan oyun da iç açıcı değilken, transferler de gecikti. Bu durum, taraftarın da canını sıkıyor. İşte detaylar...

Sezona Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayaliyle giren Beşiktaş, Portekiz ekibi Rio Ave'ye elenince Avrupa Ligi'ne bile kalamadan Avrupa kupalarına şimdiden veda etti. Siyah-beyazlılar Sampiyonlar Ligi elemesinde de Yunan ekibi PAOK'a yenilmişti. PAOK yenilgisine, hazırlık dönemi süresinin kısa olması ve transferlerin yetişmemesi sebep olarak gösterilse de nispeten çok daha zayıf olan Rio Ave'ye de elenilmesi öne sürülen sebeplerin geçersiz kalmasına neden oldu. Çünkü; PAOK maçından sonra aradan geçen 30 günde ne santrfor, sağ bek ve hücum kanat oyuncusu alındı, ne de mevcut takım hazır hale getirildi. Kartal ayrıca oyun anlamında da geçen sezonun son haftalarındaki görüntüsünden uzak kaldı. Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenmesine rağmen PAOK, Antalyaspor ve Rio Ave maçlarında oyunun önemli bölümünde takımın kendi sahasında kalması hala hazır olmadığı mesajını verdi. Bunun en büyük sebebi de yine yapılamayan transferler olarak gösterildi.

GÖZLER HOCADA

İçinde bulunulan durum, skorlar ve kayıplar gözleri Sergen Yalçın'a çevirdi. Teknik direktör Yalçın'ın koronavirüsü atlatarak yeniden takımın başına geçmesi ve yapılacak yeni transferleri bir an önce takıma adapte ederek bu soruna bir çözüm bulması, taraftarın en büyük beklentisi.

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