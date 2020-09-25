Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Aboubakar, Kalinic, Bastos...

Beşiktaş'ta gözler forvet ve sağ bek takviyelerine çevrildi. Eksik bölgelere takviye futbolcular arayan siyah beyazlılarda listeye yeni yıldızlar da eklendi. Transfer döneminde N'sakala, Welinton, Mensah, Montero ve Gökhan Töre'yi kadrosuna katan Beşiktaş, Kalinic, Bastos ve Yedlin gibi isimlerle de ilgileniyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, N'skala, Gökhan Töre, Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. Forvet ve sağ bekte ciddi eksiklik hisseden Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

YEDLIN

Ahmet Nur Çebi önderliğindeki Beşiktaş transfer komitesi, Yedlin transferi için Newscastle United yönetimiyle görüşmelerini sıklaştırmaya başladı. Oyuncu, Newcastle'ın gelecek sezon planlarına uymuyor ve Süper Lig devi, Yedlin'i mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

EDUARDO SALVIO

Siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için bir hayli ısrarcı. 30 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'luk kiralama teklifi yapıldığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Lanus'la başladığı profesyonel futbol kariyerinde Atletico Madrid, Benfica ve son olarak Boca Juniors formalarını terleten Salvio'nun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

NIKOLA KALINIC

Siyah-beyazlılar, bu transfer için ayırdığı 1 milyon Euro'yu gözden çıkardı. 2.5 milyon Euro'ya anlaşmaya varılan Kalinic, 1 milyon Euro'nun İspanyol ekibine verilmesi halinde imza parası alamayacak. Bu nedenle de maaşının 3 milyon Euro olmasını istiyor. Beşiktaş ise ilk anlaşılan rakamdan yukarıya çıkmayı düşünmüyor ve oyuncudan fedakârlık bekliyor.

ABOUBAKAR

Beşiktaş 24 Eylül 2020 tarihinde Aboubakar'ı İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcunun sağlık kontrolleri ve evraklarının tamamlanmasının ardından kadroya katılması bekleniyor.

MIGUEL BORJA

Şili basınında yer alan haberlerde; siyah-beyazlıların Miguel Borja ile ilgilendiği ileri sürüldü. Kolombiya ekibi Junior ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcünün de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

BASTOS

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmeye göre Bastos, tercihinin Süper Lig olmasından dolayı, Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'dan gelen transfer teklifine olumsuz yanıt verdi. Schira, Beşiktaş ve Başakşehir'in oyuncuyu kadrosuna katmak için yarış halinde olduğunu vurguladı.

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