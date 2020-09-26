26 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

İspanyol basını yazdı! Ivan Saponjic Beşiktaş yolunda

İspanyol basını yazdı! Genç forvet Beşiktaş yolunda
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.09.2020

Forvet mevkisini Vincent Aboubakar'la güçlendiren Beşiktaş, en az 1 takviye daha yapmak istiyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılar için İspanyol basını flaş bir isim yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Aboubakar transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta ikinci golcü transferi için de flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Atletico Madrid'in 'i transfer etmesinin ardından Ivan Saponjic ile yollarını ayıracağını yıldız futbolcunun yeni adresinin de büyük olasıkla Beşiktaş'la olacağını ileri sürdü. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

KENDİNİ YENİDEN KANITLAYABİLİR

"Sırp golcü için Atletico defteri kapanmak üzere. Kendisiyle ilgilenen en ciddi kulüp Beşiktaş... Saponjic yakın zamanda İstanbul'un yolunu tutabilir." Ayrıca 23 yaşındaki 1.90'lık golcünün Türkiye'de kendini yeniden ispatlayabileceğinin altı çizildi. Daha önce Partizan ve Zulte Waregem gibi takımlarda da forma giyen Saponjic, kulüp kariyerinde 152 maçta 32 gol attı. (Fotomaç)

Aboubakar'ın lisansı çıktı! Konyaspor maçında oynayacak mı? haberin devamı

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