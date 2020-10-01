01 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Valentin Rosier Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! İşte geleceği saat...

Yıldız futbolcu Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

çalışmalarını sürdüren , ’da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek 'i İstanbul'a getiriyor. Yıldız futbolcunun geleceği saat belli oldu. İşte detaylar...

Sezona istenilen seviyede başlangıç yapamayan 'ta çalışmaları sürüyor. Beşiktaş uzun süredir gündeminde yer alan 'un yıldız sağ beki Rosier ile anlaştı. Rosier, bu akşam 22.30'da İstanbul'da olacak.
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