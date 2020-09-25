25 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta

Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta! Sözleşmesinde ilginç detay...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 Giriş Tarihi: 25.09.2020

, Porto forması giyen eski futbolcusu ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların, Kamerunlu golcüyle yapılan sözleşmeye "Sakatlığı nüksederse sözleşmesi feshedilebilir." maddesini eklediği öğrenildi.

'de oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkaran , bir taraftan mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da çalışmalarına devam ediyor.

'ın Lille'e gitmesinin ardından golcü arayışlarına giren siyah-beyazlılar, uzun süren arayışın ardından 'ı kadrosuna kattı.

Daha önce de Beşiktaş forması giyen yıldız golcü için akıllarda soru işaretleri vardı. Porto'da oynadığı dönemde çapraz bağ sakatlığı yaşayan Kamerunlu, geniş çaplı bir sağlık kontrolünden geçti.

Yaklaşık 4 saatlik kontrollerin ardından deneyimli forvetin rapoları temiz çıktı ve anlaşma sağlandı.

Öte yandan Beşiktaş'ın, Aboubakar'ın sözleşmesine olası bir sakatlık durumuyla ilgili kontratının feshedilebileceğine dair bir madde koyduğu öğrenildi.

Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta

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