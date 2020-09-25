Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Porto forması giyen eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların, Kamerunlu golcüyle yapılan sözleşmeye "Sakatlığı nüksederse sözleşmesi feshedilebilir." maddesini eklediği öğrenildi.
Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkaran Beşiktaş, bir taraftan Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından golcü arayışlarına giren siyah-beyazlılar, uzun süren arayışın ardından Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı.
Daha önce de Beşiktaş forması giyen yıldız golcü için akıllarda soru işaretleri vardı. Porto'da oynadığı dönemde çapraz bağ sakatlığı yaşayan Kamerunlu, geniş çaplı bir sağlık kontrolünden geçti.
Yaklaşık 4 saatlik kontrollerin ardından deneyimli forvetin rapoları temiz çıktı ve anlaşma sağlandı.
Öte yandan Beşiktaş'ın, Aboubakar'ın sözleşmesine olası bir sakatlık durumuyla ilgili kontratının feshedilebileceğine dair bir madde koyduğu öğrenildi.
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