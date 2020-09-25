Son dakika: Sergen Yalçın'ın 3. corona virüsü testi negatif

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rio Ave'ye penaltılar sonucu elenen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Murat Şahin karşılaşma sonunda, "Beklemediğimiz bir yenilgi aldık" ifadelerini kullandı. Ayrıca Aboubakar konusuna da değinen Şahin, "Son durumuna bakacağız, kendisiyle konuşacağız" dedi.