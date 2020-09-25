25 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Sergen Yalçın'ın 3. corona virüsü testi negatif

Sergen Yalçın'ın dönüş tarihi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 Giriş Tarihi: 25.09.2020

Son dakika haberi... Teknik Direktörü 'ın 3. corona virüsü testinin de negatif çıktığı ve deneyimli çalıştırıcının maçında takımın başında sahaya çıkacağı öğrenildi.

'in 3. haftasında İttifak Holding deplasmanına çıkacak 'ta sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan 47 yaşındaki teknik adamın 2. testinin negatif çıktığı açıklanmıştı.

Sergen Yalçın'ın 3. corona virüsü testinin de negatif çıktığı ve deneyimli çalıştırıcının 27 Eylül Pazar günü saat 16.00'da oynanacak Konyaspor maçında takımın başında sahaya çıkacağı öğrenildi.

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