Beşiktaş Sergen Yalçın'la uçuşa geçti!
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaştıktan sonra adeta uçuşa geçti. Siyah-beyazlılar, 47 yaşındaki çalıştırıcıyla çıktığı 16 maçta 11 galibiyet elde etti.
Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip zorlu sürece iyi başlarken, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde de yükselişini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Yalçın ile birlikte oranını her geçen maç yükseltiyor. Beşiktaş, 2019-20'un 20. haftasından itibaren göreve gelen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, 47 yaşındaki teknik adamla birlikte Süper Lig'deki galibiyet oranını da yüzde 68,7'ye kadar yükseltti.
DIŞARIDA DA UÇUYOR
Beşiktaş ligdeki deplasman performansını da her geçen hafta daha iyiye götürüyor. Yalçın öncesi geçen sezon ligde 9 dış saha maçına çıkan Kartal 3 galibiyet alabilmişti. Bu maçlardan birini berabere tamamlayan Beşiktaş, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından geçen sezonki 8 deplasman karşılaşmasında ise 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu sezonun ilk dış saha maçında da Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 9 deplasman mücadelesinde 6. galibiyetini elde etti.
ORANLAR YÜKSELİYOR
Beşiktaş, Yalçın döneminde daha golcü ve savunma kimliğine de büründü. Avcı ve sonrasındaki hafta olmak üzere 19 maçta 29 gol atabilen siyah-beyazlı ekip 1,5 gol ortalaması yakaladı. Söz konusu 19 maçta kalesinde 26 gol gören Beşiktaş, bu kategoride de 1,3'lük oran yakaladı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde çıktığı 16 maçta fileleri 33 gol havalandırarak gol oranını 2,06'ya kadar çıkardı; ayrıca 16 maçta kalesinde gördüğü 15 golle savunmadaki oranını da 0,9'a kadar düşürdü.
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