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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Papiss Cisse bombası! Fenerbahçe...

F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Dev transfer çalımı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

Forvet mevkisi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski oyuncusu Vinvent Aboubakar'la her konuda anlaşmıştı. Siyah-beyazlılar, bu bölgeye bir takviye daha yapmak isterken, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan ile temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş, hücuma bir takviye yapmayı daha planlıyor. Kalinic'in Roma ile görüşmelere başlamasının ardından bu transferden vazgeçmek zorunda kalan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz iki sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig'e damgasını vuran ile temasa geçti. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda görüşmelere devam eden yönetimin 35 yaşındaki golcüyle anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor. Alanyaspor ile yollarını ayıran Senegalli oyuncunun 1.5 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme istediği ifade ediliyor. (Fotomaç)

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