Beşiktaş'tan Papiss Cisse bombası! Fenerbahçe...
Forvet mevkisi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski oyuncusu Vinvent Aboubakar'la her konuda anlaşmıştı. Siyah-beyazlılar, bu bölgeye bir takviye daha yapmak isterken, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Papiss Cisse ile temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş, hücuma bir takviye yapmayı daha planlıyor. Kalinic'in Roma ile görüşmelere başlamasının ardından bu transferden vazgeçmek zorunda kalan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz iki sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig'e damgasını vuran Papiss Cisse ile temasa geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda görüşmelere devam eden yönetimin 35 yaşındaki golcüyle anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor. Alanyaspor ile yollarını ayıran Senegalli oyuncunun 1.5 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme istediği ifade ediliyor. (Fotomaç)
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