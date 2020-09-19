19 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Kalinic transferinde menajer engeli

Kalinic transferinde gerçek ortaya çıktı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

İspanyol gazeteci Gomora, 'ın transferinin neden bitmediğini yazdı. Oyuncunun menajerinin ortalığı fena karıştırdığını öne sürdü.

'ta bitmeyen transferinin nedenini Deportivo gazetesinden Javier Gomora yazdı. Buna göre Kalinic transferinde en büyük sorun menajer… Çünkü daha önce Atletico'nun 4 milyon euro'luk isteğine Beşiktaş 2 milyon euro'luk teklif sundu. Atletico kabul etti. Ancak transfere aracılık eden menajer, Kalinic için Beşiktaş'ın bonservis ödemesinin gerekmediğini söyledi.

ANLAŞMA BOZULUNCA 6'YA YÜKSELDİ

Kendisine verilecek ufak bir aracılık ücretiyle Kalinic'i Beşiktaş'a bedava getireceğini bildirdi. Bunun üzerine Beşiktaş beklemeye geçti. A. Madrid ise anlaşma bozulduğu için rakamı 6 milyon euro'ya yükseltti. Siyah-beyazlılar yeniden pazarlığı girip 1.5 milyon euro teklif etse de İspanyol ekibi 6 milyon euro'dan aşağı inmediği için görüşmeler durdu. Menajer ise şu an ortada yok. (Fotomaç )
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