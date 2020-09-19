19 Eylül 2020, Cumartesi
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OLMAZSA YENİDEN NAZIM SANGARE
Piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan Valentin Rosier konusunda anlaşma sağlanamazsa rota tekrar Antalyaspor'dan Nazım Sangare'ye dönecek. Fenerbahçe'nin de teklifte bulunduğu 26 yaşındaki futbolcu için Antalyaspor ile yeniden masaya oturulacak. Daha önce kabul edilmeyen 500 bin euro kiralama ve 500 bin euro satın alma teklifinin üzerine çıkılacak. Öte yandan Nazım Sangare'nin daha çok forma şansını bulabileceğini düşündüğü için Beşiktaş'a transfer olmak isteğini, Antalyaspor yönetimine ilettiği bildirildi. Tecrübeli futbolcunun, Gökhan Gönül'le forma rekabetinden dolayı F.Bahçe'ye sıcak bakmadığı öğrenildi. Rosier ve Sangare'nin durumu birkaç gün içinde netlik kazanacak.
Gelen haberlere göre kiralama ücreti ve yıllık maaş olarak bu transfere 1 milyon euro ayıran Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki hafta içinde Rosier için Portekiz ekibi yetkilileriyle temasa geçecek. Olumlu sonuç alınırsa 1.75 boyundaki Fransız futbolcu ve menajeri ile görüşmeler start alacak. ( Fotomaç)
Beşiktaş Valentin Rosier için Sporting Lizbon ile görüşecek
Beşiktaş, Sporting Lizbon’un 24 yaşındaki Fransız ismi Rosier için 1 milyon euro’luk bütçe belirledi. Yönetim, gelecek hafta içinde kiralama görüşmeleri için temasa geçecek.
Uzun süredir sağ bek çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un Fransız sağ beki Valentin Rosier'i aldı. Nazım Sangare ve Davide Santon transferinde umduğunu bulamayan siyahbeyazlı kulüp, rotasını Portekiz'e çevirdi. Geçen sezon Fransız ekibi Dijon'dan Sporting'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcu için piyasa araştırmasına başlandı.
OLMAZSA YENİDEN NAZIM SANGARE
Piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan Valentin Rosier konusunda anlaşma sağlanamazsa rota tekrar Antalyaspor'dan Nazım Sangare'ye dönecek. Fenerbahçe'nin de teklifte bulunduğu 26 yaşındaki futbolcu için Antalyaspor ile yeniden masaya oturulacak. Daha önce kabul edilmeyen 500 bin euro kiralama ve 500 bin euro satın alma teklifinin üzerine çıkılacak. Öte yandan Nazım Sangare'nin daha çok forma şansını bulabileceğini düşündüğü için Beşiktaş'a transfer olmak isteğini, Antalyaspor yönetimine ilettiği bildirildi. Tecrübeli futbolcunun, Gökhan Gönül'le forma rekabetinden dolayı F.Bahçe'ye sıcak bakmadığı öğrenildi. Rosier ve Sangare'nin durumu birkaç gün içinde netlik kazanacak.
Gelen haberlere göre kiralama ücreti ve yıllık maaş olarak bu transfere 1 milyon euro ayıran Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki hafta içinde Rosier için Portekiz ekibi yetkilileriyle temasa geçecek. Olumlu sonuç alınırsa 1.75 boyundaki Fransız futbolcu ve menajeri ile görüşmeler start alacak. ( Fotomaç)
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