Dost sohbeti

1.96’lık golcü için kiralama şartları soruldu. Menajeriyle de temas kuruldu Görüşmeler iki taraftan da olumlu ilerliyor. Hollandalı sarı ışıkta bekliyor!

Forvet transferinde hala bir sonuç alamayan Beşiktaş, Kalinic'te henüz bir gelişme olmaması üzerine yeni hedeflere yöneldi. Bunlardan biri de Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un forveti Bas Dost oldu. Gelen haberlere göre, siyah-beyazlılar, Ache ve Makanda'nın ardından Andre Silva'nın transferi sonrasında Frankfurt'ta dördüncü forvet konumuna gelen Hollandalı için masaya oturdu. Alman yetkililerden kiralama konusunda fiyat bilgisi alındı. İlk temasların da gayet olumlu geçtiği bilgisine ulaşıldı.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ



Beşiktaş heyetinin ayrıca 31 yaşındaki Dost'un menajeriyle de şartları görüşmeye başladığı ve aynı şekilde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Alman ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.96 boyundaki Hollandalı golcünün de Türkiye macerasına sıcak baktığı kaydedildi. Alman basınının da kısık sesle bile olsa dillendirmeye başladığı transfer hamlesi için "Dost, Türkiye'ye mi" başlıkları atıldı. Usta krampon ile Sporting Lizbon'da oynadığı dönemde Fenerbahçe de yakından ilgilenmişti.

ARTILARI

Bitiriciliği yüksek

Şutları sert

İkili mücadelede güçlü

Kolay yorulmuyor

Kafa vuruşları iyi

Kolay sakatlanmıyor

EKSİLERİ

Top tekniği zayıf

Pas oyununda yetersiz

Yavaş

230

Daha önce Emmen, Heracles Almelo, Heerenveen, Wolfsburg ve Sporting Lizbon'da forma giyen Dost, kulüp kariyerinde 438 resmi kaçta 229 gol atıp, 50 asist yaptı. Hollanda milli takımında da 18 maçta 1 gol kaydetti.

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