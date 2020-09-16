16 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Yeni imza çok yakında

Yeni imza çok yakında
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

Başkanı ’nin göreve geldiği 2019’un ekim ayından sonra anlaşmasını revize etmek için yaptığı görüşmeler sonuca ulaşıyor.

, her fırsatta "Faizler düştü ve biz de anlaşmamızı revize ettirip vadeyi 10 yıla yaymak istiyoruz" demişti. Son dönemde girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, anlaşmada sona yaklaştı. Yıl sonuna kadar ile yeniden yapılandırma için anlaşma imzalamayı planlayan , 1.6 milyar TL üzerinden yapılandırma yapmak istiyor. Beşiktaş bu anlaşmayı imzalarsa 5 yıllık vade 10 yıla çıkacak faiz oranı da düşecek.
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