Beşiktaş için Miguel Borja iddiası!

Forvet için eski oyuncusu Vincent Aboubakar'la anlaşan Beşiktaş, bir takviye daha yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar için Şili basını flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Hücuma Vincent Aboubakar'ın dışında bir transfer daha yapacak olan Beşiktaş için bu kez Şili'den bir iddia geldi. Şili basınında yer alan haberlerde; siyah-beyazlıların Miguel Borja ile ilgilendiği ileri sürüldü. Kolombiya ekibi Junior ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcünün de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Avrupa'da oynamak istediğini dile getiren Borja, "Yarım kalan bir masalın sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı. Bu sezon Junior formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran Kolombiyalı, 2 de asist yaptı.

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