23 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Balotelli için Sergen Yalçın'a pres!

Balotelli için Sergen Yalçın'a pres!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

Forvet arayışlarını sürdüren 'ta yönetim, İtalyan forveti gündemden düşürmüyor.

Dört koldan forvet arayışlarını sürdüren 'ın mali şartlarına en uygun forvet ... Çünkü siyah-beyazlı yönetim yeni forvet için ne bonservis ödemek istiyor, ne de 2 milyon euro'nun üzerinde bir maaş. Bu şartlara uyduğu için İtalyan forvetin, 'ın "risk" görmesine rağmen transfer edilme ihtimali hala geçerliliğini koruyor. Siyah-beyazlı yöneticilerin Sergen Yalçın'a, Genoa'nın da Balotelli için devreye girdiğini söyleyerek, "Elimizi çabuk tutmazsak, onu da kaçıracağız" dedikleri iddia edildi.
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