Beşiktaş'ta Rio Ave maçında 3 eksik birden! Murat Şahin açıkladı

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rio Ave ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Şahin; Atiba, N'Koudou ve Josef de Souza'nın Portekiz ekibiyle oynayacakları mücadelede forma giyemeyeceklerini söyledi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin ve takımın Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri Rio Ave mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Nevzat Demir Tesisleri'nde konuşan Şahin, "Tek maç ve evimizde oynayacağız. Önem verdiğimiz, iyi hazırlandığımız, bir maç son 4 maçlarını izledik, saygı duyulması gereken bir ekip" dedi.



ŞAHİN: "TOPA SAHİP OLMAK İSYENEN BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ"



Turu geçen taraf olmak istediklerini dile getiren Şahin, "UEFA Avrupa Ligini önemsediklerini Tabii ki UEFA Kupası eleme maçı oynayacağız. Tek maç ve evimizde oynayacağız. Önem verdiğimiz, iyi hazırlandığımız, bir maç son 4 maçlarını izledik, saygı duyulması gereken bir ekip. Ev sahibi olduğumuz için ufakta ola bir avantajımız var. Rakip oyunda topa sahip olmaya çalışan, geçen sene Portekiz'de ilk 3 takım dışında topa en çok sahip olan takım. Az gol yiyen bir ekip. Bugün kampa girip yarına turu geçen takım olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"ATIBA, JOSEF VE N'KOUDOU YARIN YOK"



Rio Ave maçında 3 ismin kesin sahada yer almayacağını belirten Şahin, "Yarın için kadroda olmayacak oyuncular var. Atiba'nın ağrıları var ve iki gündür antrenmanlar da yer almıyor. N'Koudou iki gündür bizimle ve hazır değil. Josef'in ise işlemleri sürüyor ve hazır değil. Bu simleri kesin kullanmayacağız. Bazı bölgelerde farklı oyuncularla sahaya çıkacağız. Rotasyon daha farklı bir olay, en iyi kadroyla sahaya çıkmaya çalışıyoruz. Konyaspor'a karşı forma giyecek oyuncular yarın da sahada olabilir. bunu rotasyon olarak değerlendirmiyoruz" diye konuştu.



"EN KISA ZAMANDA HAZIR OLACAĞIZ"



Siyah beyazlı ekibin tam hazır olmadığını söyleyen Şahin, "Hazırlık dönemi devam ettiği için bu eksikler çözülecek. Eksikleri çözüyoruz, oyuncularla çalışıyoruz. Oyuncularımız bu eksikleri çözebilecek durumda oldukları için bu takımdalar. Hemen çözüme ulaştırılacak bir durum değil süreç lazım. Takımın oyun içinde yaşayacağı sorunları çözmek için çalışıyoruz. Yarın çözülecek bir durum değil ama kısa zamanda çözeceğiz. En kısa zamanda takım hazır olacak" dedi.

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