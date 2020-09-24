24 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Rio Ave maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş - Rio Ave maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.09.2020

3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz , Portekiz temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Rio Ave maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz , Vodafone Park'ta Portekiz temsilcisi 'yi konuk ediyor. Mücadele hakkında futbolseverler birçok araştırma yapıyor. Peki, Beşiktaş - Rio Ave maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Rio Ave maçı 24 Eylül Perşembe günü saat 20:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'sakala, Mensah, Oğuzhan, Lens (Boyd), Hasic, Ljajic Larin

Rio Ave: Kieszek, Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Filipe, Tarantini, Mane, Chico, Piazon, Moreira

BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

YİNE YOK

'deki maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.

Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV maçlarında takımının başında yer alamamıştı.

N'KOUDOU VE TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı.

Hazırlık maçında sakatlanan N'Koudou, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında görev alamamıştı. Trabzonspor mücadelesinde aynı durumu yaşayan Oğuzhan ise Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında yer alamamıştı.

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