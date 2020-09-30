30 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş istifa! Ali Naibi görevini bıraktı

Kartal'da istifa şoku! Resmen açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

Son dakika haberine göre, Süper Lig ekiplerinden 'ta  Direktörü , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu..

'ta istifa şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda Antalyaspor beraberliği ve Konyaspor mağlubiyeti camianın moralini bozarken, oynanan hayal kırıklığı yaratmıştı. Yaşanan olumsuz tablo sonrası Beşiktaş Futbol Direktörü sosyal medya hesabından, görevinden ayrıldığını açıkladı.
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