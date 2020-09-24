Beşiktaş Avrupa aşkına!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Rio Ave'yi ağırlıyor. Temsilcimiz, Portekiz ekibi ile saat 20.00’de Vodafone Park’ta karşılaşıyor. Tek maç üzerinden oynanacak maçta üstünlük sağlayacak takım, play-off turuna yükselecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımıyla karşılaşacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve PAOK'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilerlemek için bugünkü karşılaşmaya çıkacak. Rio Ave ise 2. ön eleme turunda Borac'ı 2-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.
MAÇI KAZANAN TURLUYOR
Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve
Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak. Lig'deki Trabzon maçı öncesi yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Yalçın, bugünkü karşılaşmada yer alamayacak.
NECİP SAĞ BEKTE
Teknik direktör Yalçın, bu akşamki Rio Ave maçında savunmanın sağında Necip Uysal'a görev verecek. Siyah-beyazlılarda kanatlarda Ljajic ile birlikte Lens ya da Boyd'dan biri görev yapacak. Forvette Larin'in 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, Güven ve Umut ise forma bekleyecek.
OĞUZHAN YENİDEN 11'DE
Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı. Bu akşam ise Oğuzhan'ın ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.
ATIBA YARIN KADRODA OLMAYACAK
İki gündür ağrıları nedeniyle takımla birlikte idmanlara çıkmayan Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın bu akşam oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Rio Ave mücadeledesinde kadroda yer almayacak.
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Avrupa'daki son 12 maçın 5'ini sahasında oynayan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Kara Kartal, söz konusu dönemde evindeki tek galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'sakala, Mensah, Oğuzhan, Lens (Boyd), Hasic, Ljajic Larin
Rio Ave: Kieszek, Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Filipe, Tarantini, Mane, Chico, Piazon, Moreira
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