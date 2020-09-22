Beşiktaş'tan Timothy Fosu-Mensah hamlesi!
Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manchester United'ın genç yıldızı Timothy Fosu-Mensah'ı kiralamak için harekete geçti. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Beşiktaş'ın yeni sağ bek adayı İngiltere'den.. Sangare'nin F.Bahçe'ye imza atmasının ardından B planını devreye sokan Beşiktaş, Manchester United'ın genç futbolcusu Fosu-Mensah için teklif yaptı. Sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan 22 yaşındaki sağ bekin menajeri, Beşiktaşlı yöneticilere şartlarını sundu. Futbolcunun istekleri konusunda anlaşma sağlandı ve siyah-beyazlılar, İngiliz devinin kapısını çaldı.
Fotomaç'ın haberine göre; transfer limitinden dolayı futbolcuyu bonservisiyle kadroya katamayan Beşiktaş, Timothy Fosu-Mensah için sezon sonunda zorunlu satış opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Galatasaray'ın Luyindama'yı transfer ettiği plandan yola çıkan Beşiktaş yönetimi sezon sonu 3 milyon euro zorunlu satış opsiyonu için Kırmızı Şeytanlarla pazarlık masasına oturdu. Oyuncu için 5 milyon euro bonservis isteyen Ada ekibiyle pazarlıklar sürüyor.
AYRILMAK İSTİYOR
M. United'da düzenli forma şansı bulamayan ve. 3. sağ bek konumuna düşen Hollandalı, daha önce Cyristal Palace ve Fulham'da kiralık oynadı. Bu sezon sözleşmesi bitmesine rağmen yeni sözleşmeye imza atmak istemeyen Mensah, daha önce ayrılmak istediğini açıklamıştı.
İngiliz ekibinde forma giyen Mensah, kulüp kariyerinde 65 maçta forma giydi. 22 yaşındaki oyuncu bu periyotta 1 gol attı, 3 asist yaptı.
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