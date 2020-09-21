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Ahmet Nur Çebi A Spor'a konuştu! "Bizi riske attılar"

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlamış ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Karşılaşmadan sonra en çok konuşulan konu ise skordan ziyade Akdeniz ekibinde pozitif çıkan corona virüsü vakalarıydı. Konuyla ilgili Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye özel bir röportaj vererek, "Antalyaspor Covid testi olmayarak ayıp etti. Bizi riske attılar" ifadelerini kullandı.
21.09.2020
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